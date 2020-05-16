В мэрии Москвы заявили, что до 21-22 мая рано говорить о смягчении самоизоляции

Граффити недалеко от больницы в подмосковном Красногорске Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Очередного этапа ослабления ограничений, введенных с связи с коронавирусом в Москве, не стоит ожидать ранее конца следующей рабочей недели, заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

"Примерно до 21-22 числа преждевременно говорить о послаблениях", - сказал Немерюк.

По его словам, у Роспотребнадзора "свои планы" по поэтапному снятию ограничений. Немерюк напомнил, что в рамках первого этапа ослабления ограничений в Москве с 12 мая возобновили работу промышленные предприятия и стройки. В результате этого на работу вышли около 500 тысяч человек.

Немерюк сообщил, что жители столицы с пониманием относятся к введенному 12 мая масочному режиму: если 11 мая примерно 75-76% посетителей магазинов надевали маски, то с 12-13 мая таких покупателей сначала было 90%, потом - 94%. "Сейчас, на сегодняшний день, я специально уточнял, 97% носят маски", - рассказал он.

Глава департамента уточнил, что ежедневно в Москве за несоблюдение масочного режима штрафуют от 50 до 70 человек.

За последние сутки в столице зарегистрированы 3 505 новых случаев коронавируса, что стало минимальным суточным значением с начала мая. Коэффициент распространения инфекции (Rt) в Москве в субботу опустился ниже 0,8. Роспотребнадзор относит этот показатель к числу условий для перехода ко второму этапу смягчения ограничений.