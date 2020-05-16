В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая. Темп прироста также снизился до рекордных +3,5%, отмечают в оперативном штабе.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу диагнозов по данным Университета Джонса Хопкинса. Первое место занимают США (1,44 млн), на третьем месте - Великобритания (237 тыс.).

Прирост новых случаев COVID-19 в России демонстрирует тенденцию к снижению. 14 мая показатель впервые с начала месяца перешагнул отметку в 10 тыс., 15 мая приподнялся до 10,6 тыс., но в субботу снова упал, причем сразу на 1,4 тыс.

Тем не менее, показатель числа умерших пациентов с коронавирусом в России в субботу стал рекордно высоким за все время: за сутки зарегистрированы 119 летальных исходов (предыдущий рекорд был поставлен накануне - 113). Общее число смертей в России выросло до 2 537.

Выписаны за сутки в целом по России 4 940 человек, в том числе 1 470 - в Москве. Общее количество выздоровевших пациентов за весь период в стране составляет 63 166.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлены 3 505 новых случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение с 1 мая. Общее число заболевших в столице достигло 138 969.

В Московской области выявлены 937 заболевших, в Санкт-Петербурге - 525, в Нижегородской области - 229, в Ростовской области - 112, в Саратовской области - 107, в Свердловской области - 105, в Тульской области - 101, в Калужской области - 99, в Мурманской области - 93, в Ярославской области и Краснодарском крае - по 92, в Рязанской области - 91, в Башкортостане - 89, в Дагестане - 88, в Приморском крае - 87, в Волгоградской области - 86, в Брянской области - 85, в Татарстане - 84, в ХМАО - 83, в Тамбовской области - 82, в Чувашии - 81, в Курской и Ульяновской областях - по 78.

На Белгородскую область пришлись 76 новых случаев, на Северную Осетию - 73, на Ленинградскую область - 72, на Кабардино-Балкарию - 71, на Самарскую область - 70, на Челябинскую область - 69, на Ивановскую область - 68, на Владимирскую область - 65, на Новосибирскую область - 64, на Якутию - 63, на Красноярский край - 61, на Ставропольский край - 59, на Пензенскую область - 56, на Тверскую область - 53, на Орловскую, Архангельскую область, Марий Эл и Пермский край - по 52, на Липецкую область, ЯНАО и Хабаровский край - по 50, на Тюменскую область - 45.

По 41 случаю выявлены в Смоленской области и Бурятии, по 40 - в Адыгее и Омской области, по 39 - в Воронежской и Астраханской областях, по 38 - в Хакасии и Алтайском крае, по 37 - в Вологодской области и Калмыкии, 36 - в Ингушетии, по 35 - в Калининградской, Кировской и Оренбургской областях, 32 - в Забайкальском крае, 30 - в Тыве, 29 - в Коми, 27 - в Чечне, по 25 - в Мордовии и Иркутской области, 19 - в Псковской области.

Еще по 18 заболевших зарегистрированы в Карачаево-Черкесии и Камчатском крае, по 14 - в Новгородской и Томской областях, Удмуртии, 13 - в Крыму, 11 - в Кемеровской области, по 8 - в Костромской, Амурской областях, Карелии, 6 - в Курганской области, 5 - в Чукотском АО, 4 - в Республике Алтай, по 3 - в Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской АО.