Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:25Заразились
на 16.05В России 272 043+9 200В мире 4 542 347+100 184

В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19

В России зарегистрирован самый низкий с 1 мая прирост случаев COVID-19
Фото: Reuters

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число новых случаев COVID-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрированы 9 200 диагнозов в 83 регионах, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая. Темп прироста также снизился до рекордных +3,5%, отмечают в оперативном штабе.

Пандемия коронавируса

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. Россия прочно закрепилась на втором месте в мире по числу диагнозов по данным Университета Джонса Хопкинса. Первое место занимают США (1,44 млн), на третьем месте - Великобритания (237 тыс.).

Прирост новых случаев COVID-19 в России демонстрирует тенденцию к снижению. 14 мая показатель впервые с начала месяца перешагнул отметку в 10 тыс., 15 мая приподнялся до 10,6 тыс., но в субботу снова упал, причем сразу на 1,4 тыс.

Тем не менее, показатель числа умерших пациентов с коронавирусом в России в субботу стал рекордно высоким за все время: за сутки зарегистрированы 119 летальных исходов (предыдущий рекорд был поставлен накануне - 113). Общее число смертей в России выросло до 2 537.

Выписаны за сутки в целом по России 4 940 человек, в том числе 1 470 - в Москве. Общее количество выздоровевших пациентов за весь период в стране составляет 63 166.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявлены 3 505 новых случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение с 1 мая. Общее число заболевших в столице достигло 138 969.

В Московской области выявлены 937 заболевших, в Санкт-Петербурге - 525, в Нижегородской области - 229, в Ростовской области - 112, в Саратовской области - 107, в Свердловской области - 105, в Тульской области - 101, в Калужской области - 99, в Мурманской области - 93, в Ярославской области и Краснодарском крае - по 92, в Рязанской области - 91, в Башкортостане - 89, в Дагестане - 88, в Приморском крае - 87, в Волгоградской области - 86, в Брянской области - 85, в Татарстане - 84, в ХМАО - 83, в Тамбовской области - 82, в Чувашии - 81, в Курской и Ульяновской областях - по 78.

На Белгородскую область пришлись 76 новых случаев, на Северную Осетию - 73, на Ленинградскую область - 72, на Кабардино-Балкарию - 71, на Самарскую область - 70, на Челябинскую область - 69, на Ивановскую область - 68, на Владимирскую область - 65, на Новосибирскую область - 64, на Якутию - 63, на Красноярский край - 61, на Ставропольский край - 59, на Пензенскую область - 56, на Тверскую область - 53, на Орловскую, Архангельскую область, Марий Эл и Пермский край - по 52, на Липецкую область, ЯНАО и Хабаровский край - по 50, на Тюменскую область - 45.

По 41 случаю выявлены в Смоленской области и Бурятии, по 40 - в Адыгее и Омской области, по 39 - в Воронежской и Астраханской областях, по 38 - в Хакасии и Алтайском крае, по 37 - в Вологодской области и Калмыкии, 36 - в Ингушетии, по 35 - в Калининградской, Кировской и Оренбургской областях, 32 - в Забайкальском крае, 30 - в Тыве, 29 - в Коми, 27 - в Чечне, по 25 - в Мордовии и Иркутской области, 19 - в Псковской области.

Еще по 18 заболевших зарегистрированы в Карачаево-Черкесии и Камчатском крае, по 14 - в Новгородской и Томской областях, Удмуртии, 13 - в Крыму, 11 - в Кемеровской области, по 8 - в Костромской, Амурской областях, Карелии, 6 - в Курганской области, 5 - в Чукотском АО, 4 - в Республике Алтай, по 3 - в Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской АО.

Хроника коронавируса. Май.

21
Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиковЗа минувшие сутки число зараженных в Мексике возросло на 2409 человек, до 42 595. На фото: музыканты Мариачи играют серенаду на пустынной площади в Мехико.14 мая. В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19. В городе были выявлены пять новых случаев активного протекания вызываемой коронавирусом пневмонии. Городские власти распорядились провести тестирование всех жителей Уханя в течение 10 дней.13 мая. Медсестры отдают дань памяти коллегам, погибшим от COVID-19, в столице Бразилии.13 мая. Правительство Таиланда продолжает ослаблять ограничения, связанные с ведением бизнеса в Бангкоке, которые были введены несколько недель назад для борьбы с распространением COVID-19.13 мая. Сенаторы США Ричард Барр и Тим Кейн приветствуют друг друга перед совещанием о коронавирусной болезни в Вашингтоне.12 мая. В Стамбуле веганы-активисты призывают жителей употреблять в пищу продукты растительного происхождения, полагая, что переход на вегетарианство предотвратит распространение среди людей некоторых болезней, включая COVID-1912 мая. В понедельник вечером Конституционный совет Франции утвердил закон о выходе страны из изоляции при сохранении ряда ограничений, связанных с чрезвычайной санитарной обстановкой. На фото: празднование ослабления карантина в пригороде Парижа Сен-Манде.12 мая. В Шанхае впервые с января заработал "Диснейленд". Парк развлечений будет работать с ограничением на число посетителей. Гости "Диснейленда" обязаны использовать специальное приложение для смартфона, разработанное шанхайскими властями, которое отслеживает здоровье и контакты пользователя с возможными носителями коронавируса.С 11 мая в Испании существенно ослаблены ограничительные меры, введенные для борьбы против коронавирусной инфекции. В частности, жителям разрешено свободно перемещаться по территории провинции, в которой находятся. Такое ослабление режима коснулось 51% населения.8 мая. Бразилия стала первой латиноамериканской страной, где число зараженных превысило 100 тысяч человек. В стране зарегистрировали свыше 121,6 тыс. случаев инфицирования. На фото: медсестра из племени Уитото в маске с надписью "жизнь коренных народов имеет значение".8 мая. Власти Непала продлили режим изоляции до 18 мая.8 мая. Работники дома престарелых в Галисии на северо-западе Испании отметили 98-й день рождения своей подопечной, вынужденной находиться в изоляции.7 мая. В греческом городе Салоники прошла акция протеста работников музыкальной индустрии, требующих помощи правительства в период карантина.7 мая. В преддверии Дня Победы в Казани под окнами ветеранов, находящихся на самоизоляции, проводят персональные концерты.6 мая. В Испании началась постепенная отмена карантина. Власти разрешили открыться небольшим магазинам, парикмахерским по предварительной договоренности и ресторанам "на вынос".6 мая. Около 57 000 учеников в Ухане сегодня возвращаются в школу впервые после отмены 76-дневного карантина. В классы вернулись старшеклассники, которым надо готовиться к экзаменам.6 мая. Власти Индии продлили шестинедельный карантинный режим на две недели - до 17 мая. На фото: дезинфекция денежных купюр и медицинской маски в Калькутте.5 мая. Аргентина продлила ограничительные меры до 10 мая.2 мая. В Найроби работники министерства здравоохранения Кении начали массовое тестирование граждан на COVID-19. В стране выявлено 535 заболевших коронавирусной инфекцией, скончались 24 человека.1 мая. Работников складов компании Amazon, которые организовали забастовку из-за небезопасных условий труда, уволили. Они утверждали, что за последние дни 10 их коллег заразились COVID-19. На фото: дочь принимавшего участие в демонстрации сотрудника.
Четырехметровую статую медработника с крыльями, созданную Люком Перри, установили в Бирмингеме в честь борющихся с COVID-19 медиков
коронавирус

Новости по теме

Новости

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Бастрыкин распорядился возбуждать дела из-за невыплат надбавок медикам

Путин дал ряд поручений в связи с ситуацией с COVID-19

Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Заместитель гендиректора "Ленэнерго" арестован по делу о мошенничестве

Что произошло за день: пятница, 15 мая

Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии

Последний самолет с российскими военными прибыл из Италии
Экономический кризис

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Профсоюз сообщил о сокращении штата на заводе Volkswagen в Калуге

Производители предупредили о риске дефицита защитных перчаток

Суд отказался считать нарушением прав москвича предписание о самоизоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');