Собянин объявил о массовом бесплатном тестировании москвичей на антитела к COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: АГН "Москва"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Для проведения массового тестирования в столице подготовлены автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы - массовой и бесплатной. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тысяч анализов в сутки", - написал Собянин на своем сайте.

По его словам, каждые несколько дней примерно 70 тысяч москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа. Забор крови для тестирования будут проводить в 30 взрослых поликлиниках, в среднем - по три в каждом административном округе. В каждой поликлинике будет открыто по два процедурных кабинета.

Результаты скрининга будут подводиться еженедельно - в целом по городу и в разрезе административных округов. "Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений", - уточнил мэр.

Он пояснил, что исследование популяционного иммунитета станет новым методом получения информации о переболевших бессимптомно и о тех, у кого выработался иммунитет к коронавирусу. Тестирование ИФА-методом позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).

Собянин подчеркнул, что при необходимости тем, кто проходит тестирование, будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты. При выявлении заболевания будет назначено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.

"Прошу вас, дорогие друзья, максимально ответственно относиться к приглашениям прийти в поликлинику и пройти ИФА-тест. Тем самым вы внесете свой вклад в приближение победы над коронавирусом", - отметил он.

Ранее в четверг Собянин сообщил о переходе Москвы на следующий уровень тестирования на COVID-19. По его словам, уже на этой неделе 30 поликлиник начнут брать анализы на проверку иммунитета к коронавирусу у москвичей. Системы ИФА-диагностики будут также развернуты в Московской области.

Заммэра столицы по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова сообщила, что уже сегодня первые 70 тысяч москвичей получили уведомления о том, что они могут сдать анализы на антитела к коронавирусу. Пока записаться на тестирование могут только приглашенные, но после отработки системы ИФА-диагностика станет доступной для всех желающих. Отбор людей для тестирования будет происходить случайным образом.