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Уже около двух тысяч москвичей без очередей сдали тест на антитела к коронавирусу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первые две тысячи москвичей сдали бесплатный тест на антитела к коронавирусу, сообщили "Интерфаксу" в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там отметили, что горожане сдают анализы по предварительной записи, что позволяет избежать очередей.

Как напомнили в штабе, участники тестирования определяются методом случайной выборки. "Каждые три дня на бесплатную сдачу анализа в пункты забора крови, организованные на базе 30 городских поликлиник, планируется приглашать порядка 70 тысяч жителей Москвы. Ехать через весь город для сдачи анализа не нужно: москвичи проходят тестирование в поликлинике, расположенной недалеко от места жительства. Пункты забора крови открыты в каждом административном округе Москвы", - сказал собеседник агентства.

В оперштабе также сообщили, что жителям, выбранным для исследования, приходит смс или e-mail. В сообщении указана ссылка для онлайн-записи в пункт забора крови - она доступна в течение трех дней.

Как рассказали в штабе, метод тестирования позволяет выявить три категории людей: бессимптомных носителей вируса, которые могут и не подозревать о том, что инфицированы, а также людей с легкой и средней тяжестью течения заболевания и тех, у кого уже есть иммунитет, то есть выработаны антитела к вирусу.

На основании полученных данных будут власти Москвы будут принимать решение о продлении или снятии ограничений.

О запуске скрининга популяционного иммунитета в Москве мэр Сергей Собянин объявил 14 мая. Предварительные итоги тестирования будут подводить еженедельно, результаты будут публиковать на портале mos.ru.

Москва коронавирус

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