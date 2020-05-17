Почти 27,5 тыс. человек излечились от COVID-19 в Москве

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки еще 1 458 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в воскресенье.

По ее словам, количество выздоровевших в столице стабильно увеличивается.

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 27 490, сказала Ракова.

В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания, в соответствии с российскими и международными рекомендациями. По словам заммэра, заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки, а также проводятся другие анализы по назначению врача.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.