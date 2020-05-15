Роспотребнадзор нашел нарушения норм безопасности на трети московских предприятий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве с 14 апреля провели 2 464 мониторинговых обследования объектов, включая торговые точки, транспортную инфраструктуру, ЖКХ, промышленные здания, сообщает сайт ведомства в пятницу.

На 35% объектах сотрудники не были обеспечены масками, перчатками и антисептиками, отсутствовали ультрафиолетовые облучатели для обеззараживания воздуха в помещениях с массовым скоплением людей, не соблюдалась кратность дезинфекции помещений и контактных поверхностей, а также не было обеспечено социальное дистанцирование работников и посетителей. В некоторых случаях у работников не проверяли температуру тела до начала рабочей смены и в течение рабочего дня.

По результатам уже проведённых 143 проверок нарушения установлены на 132 объектах, в отношении виновных лиц возбуждено 173 административных дела.

Кроме того, из-за нарушений была временно запрещена работа нескольких предприятий с опечатыванием шести объектов. Речь идет о АО "Московский завод тепловой автоматики", частном пансионате "Сабриново" в новой Москве и нескольких предприятиях общепита.