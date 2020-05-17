Воскресный "индекс самоизоляции" в Москве остался на уровне прошлой недели

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Большая часть жителей Москвы в воскресенье находится дома на самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,8.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"Большинство людей дома", - следует из статистики.

Накануне в это время индекс был равен 3,5. При этом неделю назад, 10 мая, показатель также достиг отметки 3,8.

В городах Подмосковья отмечается средний показатель самоизоляции: 4,3 - в Королёве, Фрязино и Лыткарино, 4,2 - в Ивантеевке и Железнодорожном.

Меньше всего домоседов этим утром - в Котельниках (3,4), Пушкино (3,6), Ногинске (3,6), Домодедово (3,6), Ступино (3,6) и Солнечногорске (3,6).