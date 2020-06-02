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Частные медцентры Москвы получат от города льготы по аренде на 680 млн рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы предоставит частным медицинским центрам льготы по аренде почти на 680 млн рублей в порядке поддержки бизнеса в условиях пандемии, сообщила пресс-служба департамента городского имущества.

Экономический кризис

"Более 1,3 тысячи московских частных медицинских центров, приостановивших работу из-за коронавируса, могут быть освобождены от арендных платежей за городскую землю и недвижимость", - сообщил заммэра Владимир Ефимов.

По его словам, эти организации смогут оформить арендные каникулы на четыре месяца с марта по июнь включительно. Это 1320 индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Представители этого бизнеса смогут сэкономить на аренде 677,3 млн рублей. В период, когда организации могут отменить свои платежи по аренде, с 1 марта по 30 июня, пени и другие штрафы по договорам аренды начисляться не будут.

Ранее от оплаты аренды за городскую землю и недвижимость были освобождены всего более 11 000 компаний, работающих в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности и социально-воспитательной работы, а также организации из сектора туризма, общественного питания, торговли, предоставления гостиничных и бытовых услуг.

Для отмены платежей по аренде городских земель и помещений, предпринимателям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме.

По словам руководителя департаменте горимущества Максима Гамана, сейчас частные клиники и стоматологии арендуют у города 175 земельных участков, общей площадью 37 га и 1145 нежилых помещений общей площадью 218,4 тыс. кв. м.

Москва коронавирус Владимир Ефимов Максим Гаман коронавирус

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