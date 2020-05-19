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Более 70 человек умерли за сутки от коронавируса в Москве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Количество умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 1580 до 1651, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего за сутки умерли 71 человек с положительным тестом на коронавирус и пневмонией.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировано 3 238 новых случаев COVID-19, таким образом, общее число диагнозов выросло до 146 062.

Ранее в городских поликлиниках Москвы начали бесплатно тестировать желающих на антитела к вирусу COVID-19.

До 31 мая в столице действуют ограничения на свободное передвижение. Чтобы передвигаться по городу на личном или общественном транспорте, нужно оформить цифровой пропуск.

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