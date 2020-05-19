В Москве отменили более 130 штрафов для автомобилистов за нарушения с пропусками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московская автодорожная инспекция (МАДИ) отменила более 130 штрафов за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске.

"МАДИ отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МАДИ. По словам собеседника агентства, причина отмены таких постановлений - малозначительность.

"Если вы ошиблись, указывая номер автомобиля в цифровом пропуске, и вам пришел штраф, то это решение можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или Автокод", - отметили в ведомстве.

Срок действия пропускной системы в Москве продлен по 31 мая. Оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Проверить свой цифровой пропуск горожане могут с помощью nedoma.mos.ru.