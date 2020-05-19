Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:05Заразились
на 19.05В России 299 941+9 263В мире 4 801 943+88 323

В Москве отменили более 130 штрафов для автомобилистов за нарушения с пропусками

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московская автодорожная инспекция (МАДИ) отменила более 130 штрафов за езду с неправильно указанным номером автомобиля в пропуске.

"МАДИ отменила 133 штрафа автомобилистам, которые случайно ввели неточно букву или цифру в номере автомобиля при привязке его к цифровому пропуску, при этом действующий пропуск у них был", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МАДИ. По словам собеседника агентства, причина отмены таких постановлений - малозначительность.

"Если вы ошиблись, указывая номер автомобиля в цифровом пропуске, и вам пришел штраф, то это решение можно обжаловать онлайн через порталы mos.ru или Автокод", - отметили в ведомстве.

Срок действия пропускной системы в Москве продлен по 31 мая. Оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Проверить свой цифровой пропуск горожане могут с помощью nedoma.mos.ru.

Хроника 09 января – 19 мая 2020 годаПандемия коронавируса
МАДИ Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москве заработали 99% промышленных предприятий

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

Более 70 человек умерли за сутки от коронавируса в Москве

Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду

Утечкой личных данных нарушителей самоизоляции заинтересовались московские прокуроры

Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в Москве опустился до 0,73

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

В Москве изменили график тестирования на антитела после сообщений об очередях

Данные нарушителей самоизоляции в Москве оказались в свободном доступе

Московские школьники получили итоговые оценки

Москва отказалась от благоустройства в этом году

Москва отказалась от благоустройства в этом году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');