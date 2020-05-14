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Для москвичей подготовили семь форм жалоб на штрафы за поездки на авто без пропуска

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Обжаловать штрафы за передвижение на автомобиле без цифрового пропуска можно на сайтах mos.ru и Автокод, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московской автодорожной инспекции (МАДИ) в четверг.

По словам собеседника агентства, чтобы граждане получали ответ по жалобе максимально быстро, МАДИ провела анализ основных причин несогласия с вынесенными штрафами за езду на автомобиле без цифрового пропуска и подготовила семь форм заявлений.

"Для подачи обращения через портал mos.ru необходимо выбрать один этих образцов заявлений, заполнить его, а после этого перейти в раздел электронной приемной для подачи онлайн-обращения. Чтобы подать жалобу на портале Автокод, нужно зайти в раздел "обращения", выбрать подпункт "обращения в МАДИ" и нажать на кнопку "Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении", - отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что каждая жалоба рассматривается в индивидуальном порядке и комплексно.

Срок действия пропускной системы в Москве продлен по 31 мая. Оформить цифровой пропуск можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 (только с использованием российского паспорта) и по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Проверить свой цифровой пропуск горожане могут с помощью nedoma.mos.ru.

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