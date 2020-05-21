Главконтроль Москвы отменит несправедливые штрафы "Социального мониторинга"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Начальник Главного контрольного управления города Москвы (Главконтроль) Евгений Данчиков заверил, что "все несправедливые штрафы", выписанные москвичам с помощью мобильного приложения "Социальный мониторинг", будут отменены, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"Евгений Данчиков сообщил Ъ, что тестируется функция видеоконференций по процедуре обжалования штрафов: жалобщики смогут принять в них участие в "ближайшие дни" (для этого потребуется регистрация на сайте госуслуг). "Все несправедливые штрафы" в Главконтроле пообещали отменить", - говорится в публикации.

Издание напоминает, что мобильное приложение "Социальный мониторинг" отслеживает местонахождение пациентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся на дому, а также членов их семей с помощью геолокации и периодических запросов выслать селфи.

Пользователи "Социального мониторинга" массово жалуются на некорректную выписку штрафов в 4 тыс. рублей. Из документов следует, что нарушителей в основном наказывают за не сделанное вовремя фото, запрос на которое пришел, например, ночью, или за отсутствие самого приложения.

Сумма всех наложенных штрафов при этом достигает 72 тыс. рублей на гражданина, отмечает газета.

"Москвичи обратили внимание, что push-уведомление "Социального мониторинга" приходило в ночное время", - пояснил Данчиков в беседе с изданием.

По словам начальника Главконтроля, настройки мобильного приложения были изменены, поэтому теперь уведомления приходят с 9:00 до 22:00. Ранее в мэрии сообщали, что с помощью камер фотовидеофиксации и мобильного приложения выписано 70 тыс. штрафов.

По имеющейся у газеты информации, в столичной мэрии уже отменили 468 "ночных штрафов". Там признают "карательную" функцию приложения, но подчеркивают, что работа "нацелена исключительно на обеспечение безопасности людей", ведь пациент с COVID-19 может заразить до 16 горожан.

Между тем опрошенные изданием юристы считают, что предписания столичных властей не обязывают горожан устанавливать это мобильное приложение, пишет "Коммерсант".