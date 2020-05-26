В Москве не будут отменять приложение для отслеживания больных COVID на дому

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Приложение "Социальный мониторинг", которое отслеживает лечащихся на дому пациентов с коронавирусом, отменять не будут, сообщил во вторник первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".

"На сегодняшний день мы не готовы об этом говорить, и приложение это отменяться не будет. Мы считаем, что ту функцию, которая на него возложена, оно выполняет", - заявил Немерюк.

При этом он подчеркнул, что власти города готовы ответить на все вопросы в связи с критикой приложения.

Немерюк также отметил, что такое приложение есть и в других странах. "Мы не шли пионерами, многие страны выпустили подобные приложения, которые отслеживают людей, которые заболели. Мы не готовы разговаривать об отмене, равно как и наши коллеги в других странах. Примеров очень много, подобные приложения есть и в азиатских странах", - сказал он.

При помощи приложения "Социальный мониторинг" жителям Москвы было выписано более 54 тысяч штрафов, сообщил в свою очередь начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков. Он отметил, что половина этих штрафов - за нарушение режима самоизоляции.

"Все штрафы с помощью приложения "Социальный мониторинг" выписываются в автоматическом режиме, и это предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях Москвы", - сказал он в эфире "Эха Москвы".