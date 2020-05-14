Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве

По его мнению, контроль за поездками граждан нарушает их конституционное право на неприкосновенность частной жизни

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве. Копия запроса есть у "Интерфакса".

По мнению Лысакова, "введение пропускной системы сопровождается нарушением конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни".

Он напомнил, что соблюдение пропускного режима контролируют патрули, системы видеонаблюдения, а также проверка биллингов мобильной связи и банковских транзакций.

"Банковская и биллинговая информация является конфиденциальной информацией, охраняемой государством", указал депутат. По его словам, эти данные могут быть предоставлены правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий", однако сейчас "лица, имеющие доступ к сведениям пропускной системы Москвы, получают такую информацию без всяких "формальностей", установленных федеральными законами".

Депутат считает, что подобное "недопустимо, в связи с отсутствием правовых оснований для этого".

Лысаков также пожаловался на приложение "Социальный мониторинг", которое используется за слежкой за теми, кто должен соблюдать карантин.

"Приложение получает доступ ко всей персональной информации граждан на телефоне, а не только к сведениям о местоположении. Приложение передает информацию на серверы мэрии в отсутствие необходимой криптографической защиты. После скачивания приложения и регистрации, пользователь обязан направить разработчикам свою фотографию", - написал он генпрокурору.

Также депутат сообщил, что, по его данным, распознавание лиц осуществляется через эстонский сервис и серверы, расположенные на территории Германии.

Лысаков попросил Краснова инициировать проверку и принять необходимые меры прокурорского реагирования".

Пропускной режим в Москве ввели с 15 апреля ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Пропуска нужны для поездок на общественном и личном транспорте. Для поездок на работу их оформляют до конца месяца, для прочих целей - разово. Приложение "Социальный мониторинг" работает в регионе с 3 апреля.

Лысаков в середине апреля жаловался на пропускную систему в Совет безопасности России. Он тогда объяснял, что тогда правительство Москвы получило право на сбор информации об автомобилях всего силового блока и судей. Его беспокоила возможность утечки этих данных.

Приложение "Социальный мониторинг" 31 марта появилось в Google play. Пользователи раскритиковали его за то, что оно использует эстонский сервис распознавания лиц, серверы которого находятся в Германии, при том, что закон Яровой запрещает передачу персональных данных за границу, тем более в страны НАТО. В мэрии Москвы тогда эти соображения назвали "домыслами" и исключили утечку данных за рубеж.