"Индекс самоизоляции" в Москве вырос в сравнении со средой с 2,3 до 2,7

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Примерно половина жителей Москвы остаются дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составлял 2,7 - "на улице много людей". Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

Накануне в это же время индекс был равен 2,3 и стал рекордно низким в рамках утренней статистики самоизоляции москвичей за весь период введенных ограничений.

Высокий показатель к этому часу отмечается в подмосковном Железнодорожном (3,5) и Ивантеевке (3,4). Наименьший показатель домоседов этим утром зафиксирован, по данным "Яндекса", в Котельниках (1,9).

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса. В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанных с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускного режима продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.