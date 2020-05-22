Московский "индекс самоизоляции" снизился по сравнению с четвергом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Менее половины москвичей соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома в пятницу, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 22 мая составил 2,4. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики на утро пятницы. Накануне, 21 мая, в это же время индекс был равен 2,7.

В городах Подмосковья отмечается средний показатель. Наиболее высокая отметка этим утром зафиксирована в Лобне (3,3), Железнодорожном (3,2), Королёве (3,1) и Ивантеевке (3,1). При этом высокий уровень городской активности к этому часу, по данным "Яндекса", отмечается в Котельниках (1,7).

"Индекс самоизоляции" и коронавирусные ограничения

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.