Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:55Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Московский "индекс самоизоляции" снизился по сравнению с четвергом

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Менее половины москвичей соблюдают требования режима самоизоляции и остаются дома в пятницу, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 9:00 22 мая составил 2,4. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики на утро пятницы. Накануне, 21 мая, в это же время индекс был равен 2,7.

В городах Подмосковья отмечается средний показатель. Наиболее высокая отметка этим утром зафиксирована в Лобне (3,3), Железнодорожном (3,2), Королёве (3,1) и Ивантеевке (3,1). При этом высокий уровень городской активности к этому часу, по данным "Яндекса", отмечается в Котельниках (1,7).

"Индекс самоизоляции" и коронавирусные ограничения

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.

Яндекс Москва Индекс самоизоляции Коронавирус Подмосковье

Новости по теме

Новости

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

Четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Кровь на антитела по случайной выборке бесплатно сдали более 27 тыс. москвичей

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

В Москве задержаны замначальника налоговой инспекции и трое его подчиненных

Пандемия коронавируса

Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к COVID-19 c 27 мая

Москвичи по собственному желанию смогут сдать тест на антитела к COVID-19 c 27 мая

Главный архитектор Москвы выступил против заборов в городе

Главный архитектор Москвы выступил против заборов в городе

Более 40 тыс. человек вылечились в Москве от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');