Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
на 20.05В России 308 705+8 764В мире 4 897 492+95 549

Новый утренний антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

Новый утренний антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Все меньше жителей Москвы остаются дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 10:31 составил 2,2. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

Ранее отмечалось, что индекс 2,4 стал рекордным для утреннего показателя Москвы 18 мая и удержался на этой позиции в утренние часы 19 мая.

Высокий показатель самоизоляции отмечается в Лобне (3,2) и Железнодорожном (3,1). Наиболее многолюдно к этому часу на улицах Котельников (1,6).

"Индекс самоизоляции"

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.

Москва Индекс самоизоляции Яндекс Подмосковье Коронавирус

Новости по теме

Новости

Еще 5 440 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,7 тысячи

Собянин похвалил москвичей за то, что удалось избежать ужасного прогноза по COVID-19

Собянин похвалил москвичей за то, что удалось избежать ужасного прогноза по COVID-19

МФЦ вернутся к работе в Москве с 25 мая

МФЦ вернутся к работе в Москве с 25 мая

Новый дневной антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

В Москве заработали 99% промышленных предприятий

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

"Аэроэкспресс" заменит большинство поездов до "Шереметьево" автобусами

Более 70 человек умерли за сутки от коронавируса в Москве

Москвичей предупредили об усилении ветра до 19 метров в секунду

Утечкой личных данных нарушителей самоизоляции заинтересовались московские прокуроры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');