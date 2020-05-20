Новый утренний антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве
Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Все меньше жителей Москвы остаются дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 10:31 составил 2,2. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.
Ранее отмечалось, что индекс 2,4 стал рекордным для утреннего показателя Москвы 18 мая и удержался на этой позиции в утренние часы 19 мая.
Высокий показатель самоизоляции отмечается в Лобне (3,2) и Железнодорожном (3,1). Наиболее многолюдно к этому часу на улицах Котельников (1,6).
"Индекс самоизоляции"
"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.
С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.
В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.
В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.