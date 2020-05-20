Новый утренний антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Все меньше жителей Москвы остаются дома в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 10:31 составил 2,2. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

Ранее отмечалось, что индекс 2,4 стал рекордным для утреннего показателя Москвы 18 мая и удержался на этой позиции в утренние часы 19 мая.

Высокий показатель самоизоляции отмечается в Лобне (3,2) и Железнодорожном (3,1). Наиболее многолюдно к этому часу на улицах Котельников (1,6).