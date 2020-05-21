Третий день подряд в Москве "индекс самоизоляции" держится на отметке 2,0
Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Меньше половины жителей Москвы остаются дома на самоизоляции в четверг днем, следует из статистики от компании "Яндекс".
По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в столице на 15:00 составил 2,0. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).
"На улице очень много людей", - следует из данных "Яндекса" за 21 мая. Ранее отмечалось, что во вторник и среду, 19 и 20 мая, в это же время индекс был также равен 2,0 и стал рекордно низким в рамках дневной статистики самоизоляции москвичей за весь период введенных ограничений.
По данным "Яндекса", высокий показатель уровня самоизоляции к этому часу - в подмосковной Лобне (2,9), Ивантеевке (2,8), Королёве (2,7), Железнодорожном (2,7) и Павловском Посаде (2,7).
При этом наиболее многолюдно в обеденное время в Котельниках (1,4) и Дзержинском (1,5).
"Индекс самоизоляции"
"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.
В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.
С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.
В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.
В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом COVID-19, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.