Третий день подряд в Москве "индекс самоизоляции" держится на отметке 2,0

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Меньше половины жителей Москвы остаются дома на самоизоляции в четверг днем, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в столице на 15:00 составил 2,0. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из данных "Яндекса" за 21 мая. Ранее отмечалось, что во вторник и среду, 19 и 20 мая, в это же время индекс был также равен 2,0 и стал рекордно низким в рамках дневной статистики самоизоляции москвичей за весь период введенных ограничений.

По данным "Яндекса", высокий показатель уровня самоизоляции к этому часу - в подмосковной Лобне (2,9), Ивантеевке (2,8), Королёве (2,7), Железнодорожном (2,7) и Павловском Посаде (2,7).

При этом наиболее многолюдно в обеденное время в Котельниках (1,4) и Дзержинском (1,5).