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Новый дневной антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей покинули свои дома днем во вторник, несмотря на действие в городе режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 вторника, 19 мая, составил 2,0. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики за вторник. Накануне, 18 мая, в это же время индекс был равен 2,1. Ранее отмечалось, что в понедельник показатели утреннего и дневного "индекса самоизоляции" москвичей достигли рекордных отметок 2,4 и 2,1, соответственно.

Наиболее высокий уровень самоизоляции к этому часу вторника зафиксирован в некоторых городах Московской области: в Лобне (2,8) и Ивантеевке (2,7).

Многолюдно в обеденное время, по данным "Яндекса", на улицах Котельников (1,3), Ногинска (1,7), Реутово (1,7) и Дзержинского (1,7).

Коронавирусные ограничения в Москве и области

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице заработали предприятия промышленности и стройки, а также стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

В Московской области с 18 мая возобновили работу производственные предприятия; компании, осуществляющие строительство и оптовую торговлю, реализующие в розницу автомобильные запчасти; автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

В рамках ограничительных мер, направленных на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, закрытыми в Подмосковье остаются многофункциональные центры, кафе и рестораны, салоны красоты, дома быта, фитнес-клубы, магазины одежды, стройматериалов и мебели.

Яндекс Москва Индекс самоизоляции Коронавирус Подмосковье

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