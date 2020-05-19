Новый дневной антирекорд "индекса самоизоляции" зафиксирован в Москве

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей покинули свои дома днем во вторник, несмотря на действие в городе режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным сервиса, "индекс самоизоляции" в Москве на 15:00 вторника, 19 мая, составил 2,0. Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице очень много людей", - следует из статистики за вторник. Накануне, 18 мая, в это же время индекс был равен 2,1. Ранее отмечалось, что в понедельник показатели утреннего и дневного "индекса самоизоляции" москвичей достигли рекордных отметок 2,4 и 2,1, соответственно.

Наиболее высокий уровень самоизоляции к этому часу вторника зафиксирован в некоторых городах Московской области: в Лобне (2,8) и Ивантеевке (2,7).

Многолюдно в обеденное время, по данным "Яндекса", на улицах Котельников (1,3), Ногинска (1,7), Реутово (1,7) и Дзержинского (1,7).