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Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве

Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице нужно пока сохранить действующий режим коронавирусных ограничений, включая самоизоляцию и передвижение по цифровым пропускам.

"Несмотря на определенные меры по раскрытию экономики, услуг для населения, тем не менее, мы считаем, что необходимо продолжать... проведение строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничений, требований по масочному режиму, по отношению к гражданам, населению. Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее", - сказал Собянин на совещании у президента России Владимира Путина в пятницу.

Он добавил, что также нужно сохранить жесткие требования по работе предприятий, чтобы они соблюдали все санитарные требования.

"Это будет своего рода гарантией того, что мы не ухудшим ситуацию, а она позволит и дальше нам раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса", - сказал мэр.

Накануне мэр Москвы сообщил, что с 25 мая в столице вновь заработают 88 центров "Мои документы" в наиболее густонаселенных районах города. Доступны будут только те услуги, которые нельзя получить в электронном виде. Попасть в центры можно будет только по предварительной записи.

С 25 мая также возобновится работа каршеринга, но машину можно будет взять в аренду минимум на пять дней при наличии цифрового пропуска.

Проверка цифровых пропусков в Москве

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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