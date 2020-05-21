Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В условиях снижения заболеваемости коронавирусом в Москве можно продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг.

Он отметил, что подписал соответствующий указ.

В частности, с 25 мая вновь откроются 88 центров "Мои документы", расположенные в наиболее густонаселенных районах столицы. Доступны будут только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде. Попасть в центры можно будет только по предварительной записи.

С 25 мая возобновляется работа каршеринга, но машину можно будет взять в аренду минимум на пять дней при наличии цифрового пропуска. Передача автомобилей новому получателю возможна только после дезинфекции внутренних частей автомобиля и внешних его поверхностей, с которыми контактирует водитель.

На сайте мэра отмечается, что возвращать работников в офисы в полном объеме пока еще слишком рано, поэтому все городские организации обязаны максимально сохранять режим удаленной работы сотрудников.

С 27 мая для передвижения по Москве станут действительны только московские цифровые пропуска. Собянин отметил, что такие изменения необходимы для упрощения и создания одноканальной системы. Оформить пропуска жители других регионов могут уже сегодня.

Кроме того, с начала следующей недели обязательным становится ношение масок и перчаток на объектах железнодорожной инфраструктуры: на вокзалах, платформах и переходах. В своем личном блоге Собянин разъяснил, что такая норма введена в Москве, чтобы избежать недоразумений.

"Было много вопросов о правилах ношения масок и перчаток при проезде по железной дороге. Чтобы избежать недоразумений, уточняем, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным не только в поездах, но и на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении на сайте мэра.

Собянин отметил, что каждый новый день, впервые с начала распространения коронавирусной инфекции, приносит не только дополнительные заботы, но и хорошие новости. "Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием", - написал он.

По словам мэра, москвичи по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. "И я уверен, тогда у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни", - подчеркнул мэр.