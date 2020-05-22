Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,9 тысячи

За сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 67 пациентов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Еще 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки, общее число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1857 до 1934.

"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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