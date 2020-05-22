Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 22.05В России 326 448+8 894В мире 5 102 424+105 952

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 1,9 тысячи

За сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 67 пациентов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Еще 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19 скончались в Москве за прошедшие сутки, общее число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1857 до 1934.

"В Москве скончались 67 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Новость дополняется

Москва Коронавирус

Новости

Подмосковные власти решили штрафовать за отсутствие маски

Подмосковные власти решили штрафовать за отсутствие маски
Пандемия коронавируса

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

В Подмосковье с 23 мая отменят пропускной режим

Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве

Собянин счел необходимым пока сохранить жесткую самоизоляцию и пропуска в Москве

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Вендинговые операторы предложили установить 20 тыс. автоматов в жилых домах Москвы

Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

Власти Москвы оценили соблюдение предприятиями требований безопасности по COVID-19

Четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Кровь на антитела по случайной выборке бесплатно сдали более 27 тыс. москвичей

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

Собянин объявил о смягчении ограничений по коронавирусу в Москве

В Москве задержаны замначальника налоговой инспекции и трое его подчиненных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');