Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1794 до 1867, скончались еще 73 человека, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в пятницу.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено более 155 случаев заражения COVID-19. Выздоровели и выписались из больниц 40 682 пациента.