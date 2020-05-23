В заложниках в банке в центре Москвы остался только один человек

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Злоумышленник удерживает лишь одного человека в отделении Альфа-Банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, пять сотрудников финансового учреждения смогли покинуть отделение через запасной выход.

Злоумышленник утверждает, что у него в заложниках один посетитель банка. Причем он сообщил, что его поступок не связан с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из посетителей отделения банка на Земляном валу взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.