Полиция подтвердила, что в отделении Альфа-Банка произошел захват заложников

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В столичной полиции подтвердили, что в банке в центре Москвы находится мужчина, угрожающий взорвать здание.

В пресс-службе главка "Интерфаксу" сообщили, что на службу "02" поступил сигнал о том, что в отделении одного из банков на Земляном валу вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.

В полиции не уточнили, есть ли в здании другие люди.

В Альфа-Банке" также подтвердили инцидент в отделении в Москве на Земляном валу, сообщив, что сотрудников банка в заложниках нет, они успели покинуть здание.

"Он (захватчик) достаточно странно себя вел и (сотрудникам банка) стало понятно, что это не сильно адекватная история", - сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Ранее информированный источник сообщал, что злоумышленник удерживает лишь одного человека. По одной из версий, мужчина работает курьером сетевой службы доставки еды. Он гражданин России, временно проживающий в Москве. Он одет в форменную одежду.

Захвативший заложника сообщил, что причина его поступка не связана с деньгами. "Мужчина выбросил на улицу записку с текстом "мне не нужны деньги, мне нужна правда", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.