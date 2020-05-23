Захвативший заложников в банке в центре Москвы одет в форму курьера

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, захвативший отделение банка в центре Москвы по одной из версий работает курьером, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, мужчина временно проживает в Москве и работает курьером в одной из сетевых компаний по доставке еды. Он одет в форменную одежду.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что один из посетителей отделения банка в центре Москвы взял в заложники нескольких сотрудников и угрожает взрывом. ЧП произошло на Земляном валу.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.