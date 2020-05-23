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Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка в Москве

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении банка на Земляном валу в Москве, сообщил "Интерфаксу" источник.

По его информации, на месте полиция, готовятся переговоры.

По словам собеседника агентства, в отделение коммерческого банка на Земляном валу вошел посетитель и стал угрожать взрывом. Он потребовал заблокировать двери в отделение и силой удерживает там несколько сотрудников.

По предварительным данным, в заложниках оказались пять человек. При попытке захвата сработала сигнализация.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о произошедшем из официальных источников.

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