В Адыгее врачи скорой помощи пожаловались на отсутствие обещанных выплат

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Адыгейские следователи проводят проверку видеообращения врачей скорой помощи о неполучении выплат за работу с больными COVID-19, сообщает в воскресенье пресс-служба СК РФ.

По ее данным, 23 мая было опубликовано видеообращение работников ГБУЗ РА "Адыгейская Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф", в котором медики сообщили об отсутствии начисления стимулирующих надбавок за работу с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

В ходе доследственной проверки следователи поговорили с медработниками и руководством станции скорой помощи, а также с представителями министерства здравоохранения Республики Адыгея.

"Установлено, что выплаты стимулирующего характера не зачислены 97 медработникам, - сказали в пресс-службе. - Выяснено, что указанная ситуация с невыплатой надбавок возникла вследствие неверного толкования постановления правительства".

Отмечается, что после вмешательства следователей всем работникам скорой произведены начисления на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего.