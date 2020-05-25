Суд арестовал администратора "Омбудсмена полиции" Худякова за порнографию

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы заключил под стражу администратора проекта "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, подозреваемого в незаконном распространении материалов порнографического содержания.

Как уточнили в пресс-службе суда, Худяков арестован до 22 июля 2020 года.

Он подозревается в незаконным изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

23 мая представитель столичной полиции Владимир Васенин сообщил "Интерфаксу", что уголовное дело возбуждено в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, который в настоящий момент арестован по делу о вымогательстве.

По данным полиции, поводом послужило заявление женщины, чьи интимные фотографии были распространены через интернет.

"В ходе предварительного расследования установлено, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов. Доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп", - сказал Васенин.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере. "Омбудсмен полиции" вину не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.