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Журналиста Азара отпустили из полиции с протоколом о нарушении режима самоизоляции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов отпустили из ОВД "Тверской" журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре Москвы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков.

"Азара отпустили с обязательством о явке. На него составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования) и по ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности)", - сказал Бирюков.

Адвокат отметил, что судебное заседание назначено на 28 мая 12:00 в Тверском суде Москвы.

За повторное нарушение установленного порядка проведения пикетирования журналисту грозит до 30 суток административного ареста либо штраф до 300 тыс. рублей.

Ранее во вторник Бирюков сообщил "Интерфаксу", что журналист задержан у здания МВД на Петровке в Москве за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова.

8 мая Тверской суд Москвы арестовал Воронцова. Ему предъявлено обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере (п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 163 УК РФ). "Омбудсмен полиции" вину не признает, а адвокат Воронцова заявляет, что обвинение "основано на оговоре".

Воронцов - бывший сотрудник МВД. Проект "Омбудсмен полиции" занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов.

Москва Илья Азар самоизоляция Омбудсмен полиции Владимир Воронцов

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