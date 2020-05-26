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Компании каршеринга в Москве сдали в аренду около 5% парка в первый день возобновления работы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - С начала недели количество машин, арендованных у каршеринговых сервисов в Москве, составило около 1,5 тыс. (или примерно 5% от всего парка), сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам во вторник.

Власти Москвы разрешили операторам каршеринга возобновить работу с 25 мая. Работа сервисов краткосрочной аренды автомобилей в городе была приостановлена с 13 апреля в рамках ограничительных мер для борьбы с COVID-19.

По словам Ликсутова, активнее всего в первый день возобновления каршеринга в столице брали машины напрокат жители Таганского и Тверского районов, Люблино и Куркино. Заммэра напомнил, что "машину можно взять минимум на 5 дней, а после завершения аренды авто снимается с линии и отправляется на полную дезинфекцию строго по инструкциям Роспотребнадзора".

Чиновник рассказал, что работу возобновили операторы "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar и YouDrive с общим парком больше 30 тысяч машин.

Что говорят представители сервисов каршеринга

В BelkaCar фиксируют небольшое число арендованных машин, которое составляет менее 1% от обычных среднесуточных показателей, передала "Интерфаксу" сооснователь сервиса Екатерина Макарова через пресс-службу компании.

"Аренды начались. При этом число аренд несопоставимо с докарантинными объемами, когда в сутки автомобили "Делимобиля" арендовали около 80 тыс. раз", - сообщили в пресс-службе проекта.

В конце апреля в интервью "Интерфаксу" глава "Делимобиля" Винченцо Трани говорил, что в связи с введенными в РФ ограничительными мерами простаивает 8,5 тыс. из более чем 12 тыс. автомобилей сервиса, то есть около 71% парка.

""Яндекс.Драйв" возобновил работу. Пользователи начали бронировать автомобили, как только аренда стала доступной", - сообщили в пресс-службе проекта, не раскрыв данные о количестве аренд.

В пресс-службе YouDrive не ответили на запрос "Интерфакса".

Максим Ликсутов Москва Коронавирус

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