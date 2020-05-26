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В Москве задержали двух подозреваемых по делу об убийстве гражданки Кубы

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дорогомиловский суд Москвы во вторник рассмотрит ходатайства следствия об аресте двух подозреваемых в убийстве гражданки Кубы.

"В суд поступили ходатайства об аресте задержанных Александра Александрова и Анастасии Гривковой. Судебные заседания начнутся в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

По ее словам, задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 127 (Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни) и частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство). Александрову также вменяется часть 1 статьи 105 УК РФ (Убийство), а Гривковой - статья 316 УК РФ (Укрывательство преступления).

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, в воскресенье днем соседка гражданки Кубы, занятой в сфере эскорт-услуг, обратилась в правоохранительные органы с заявлением о захвате ее знакомой Лоурен Моралес Фернандес в заложники с требованием выкупа.

По ее словам, Фернандес накануне вечером отправилась в гости, а в воскресенье с ее телефона стали приходить сообщения с требованием выкупа в 30 тыс. рублей.

В квартире по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину в нетрезвом состоянии. Он сознался в том, что задушил девушку. Тело кубинки "со связанными конечностями и следами насильственной смерти" нашли на мусорной площадке на Кастанаевской улице, сказал источник.

Москва

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