В России коронавирус за сутки нашли еще у 8 338 человек

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией снизился до 8 338 случаев, смертность остается высокой, следует из обнародованных в среду данных оперативного штаба.

У 40,8% новых пациентов клинических проявлений болезни нет. Темп прироста в среду уменьшился до +2,3% (накануне он составлял 2,5%). Нарастающим итогом в России зарегистрировано 370 680 случаев коронавирусной инфекции.

За сутки в России зарегистрирован 161 летальный исход, ассоциированный с COVID-19. Рекордный показатель смертности был зарегистрирован накануне: за прошлые сутки от коронавируса умерли 174 человека. За все время распространения коронавируса скончались 3 968 пациентов. С середины мая уровень смертности лишь трижды опускался незначительно ниже ста и трижды обновлял максимумы. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что после прохождения пика заболеваемости ожидается рост смертности от COVID-19.

За сутки выписаны 11 079 пациентов, всего выздоровевших уже 142 208.Таким образом, общее количество активных случаев болезни в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 504. Выздоровел в стране каждый третий (38,3%) от общего числа случаев за все время.

Коэффициент распространения инфекции в России вновь перешел порог ниже 1,0 и в среду составил 0,97 (за вычетом Москвы - 1,02). В Москве этот показатель тоже заметно снизился - до 0,85.

Роспотребнадзор в среду сообщает, что в России всего выполнено свыше 9,4 млн тестов на коронавирус, из них 255 тыс. за сутки. Под меднаблюдением в стране находятся 296 тыс. человек.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (391,2 тыс., +16,3 тыс.), на первом месте США (1,68 млн, +18,6 тыс.).

Ситуация в регионах

В Москве в среду зарегистрированы 2 140 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 73 человека, выздоровели 5 839 пациентов. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрированы 171 443 случая COVID-19.

В Московской области выявлены 793 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге - 387, в Свердловской области - 235, в Нижегородской области - 231, в Ростовской области - 203, в Дагестане - 161, в Красноярском крае - 142, в Самарской области - 135, в Тульской области - 104, в Калужской области - 101, в Брянской области - 98, в Новосибирской области - 97, в Архангельской области - 95, в Башкортостане - 91, в Пензенской области - 88, в Кабардино-Балкарии - 87, в Волгоградской области - 86, в Смоленской области и Якутии - по 84, в Ярославской области - 82, в Орловской и Рязанской областях - по 81.

На Краснодарский край пришлись 80 новых случаев, на Белгородскую область - 79, на Тамбовскую область - 77, на Вологодскую область и ХМАО - по 75, на Чувашию - 73, на Липецкую область и Ставропольский край - по 72, на Курскую область - 71, на Ульяновскую, Челябинскую и Иркутскую области - по 70, на Алтайский край - 69, на Кировскую и Саратовскую области - по 68, на Хабаровский край - 67, на Воронежскую область - 62, на Бурятию и Забайкальский край - по 59, на Туву - 58, на Ленинградскую область - 56.

Во Владимирской области коронавирус нашли еще у 55 человек, в Татарстане и Оренбургской области - по 54 новых случая, в Северной Осетии - 53, в ЯНАО - 51, в Мурманской области - 49, в Ивановской области - 47, в Тверской и Новгородской областях - по 46, в Коми, Калининградской области, Пермском и Приморском краях - по 44, в Марий Эл и Мордовии - по 43, в Тюменской и Омской областях - по 42, в Калмыкии - 41, в Ингушетии - 40, в Карачаево-Черкесии - 39, в Адыгее и Астраханской области - по 38, в Томской области - 31, в Карелии и Камчатском крае - по 22, в Псковской области - 21, в Хакасии - 20, в Чечне - 19, в Костромской области - 16, в Кемеровской и Амурской областях - по 13, в Удмуртии - 10, в Курганской области и Крыму - по 3, в Ненецком АО, Сахалинской области, Еврейской АО, Чукотском АО, Севастополе - по 2, в Республике Алтай и Магаданской области - по 1.