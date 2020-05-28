Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Депутат Мосгордумы попросил Собянина материально поддержать столичное духовенство

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы Максим Круглов (фракция "Яблоко") обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой материально поддержать столичное духовенство и сотрудников приходов столицы.

Как сообщалось, с 13 апреля православные храмы столицы были закрыты для прихожан по благословению патриарха Кирилла и в связи с рекомендацией санитарных властей для профилактики коронавируса. Отсутствие прихожан, в свою очередь, серьезно отразилось на церковном бюджете, о чем не раз говорили представители патриархии.

В РоссииГлава РПЦ велел сократить отчисления приходов в Московскую патриархию из-за эпидемииЧитать подробнее

Депутат Круглов сообщил, что в его адрес поступают многочисленные обращения жителей города - работников московских приходов - с просьбой о помощи в складывающейся сложной финансовой ситуации.

"Поскольку именно пожертвования прихожан и посетителей являются источником финансовой деятельности общин, то с финансовыми трудностями от закрытия храмов для посещения сталкиваются все те, кто свою постоянную заработную плату получает в храме: священнослужители, причетники, организационные и технические работники", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В этой связи он просит Собянина рассмотреть возможность оказания адресной помощи работникам московских приходов из средств городского бюджета.

Хроника 27 января – 28 мая 2020 годаЭкономический кризис
Мосгордума Максим Круглов Яблоко Сергей Собянин Москва РПЦ Коронавирус

Новости по теме

Новости

В Москву пришла комфортная весенняя погода

В Москву пришла комфортная весенняя погода

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве в среду

Проездные в Москве продлят тем, кто при самоизоляции совершил не более 22 поездок

Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19
Пандемия коронавируса

Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня

Источник узнал о планах разрешить москвичам гулять по графику 3 раза в неделю с 1 июня
Пандемия коронавируса

В Москве с 1 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат прогулки по графику

В Москве с 1 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат прогулки по графику

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Ликсутов сообщил об отмене 3500 ошибочных штрафов автомобилистам

Московский омбудсмен заявила, что тема пропусков "потихонечку себя изживает"

Московский омбудсмен заявила, что тема пропусков "потихонечку себя изживает"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');