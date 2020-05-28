Депутат Мосгордумы попросил Собянина материально поддержать столичное духовенство

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы Максим Круглов (фракция "Яблоко") обратился к мэру Сергею Собянину с просьбой материально поддержать столичное духовенство и сотрудников приходов столицы.

Как сообщалось, с 13 апреля православные храмы столицы были закрыты для прихожан по благословению патриарха Кирилла и в связи с рекомендацией санитарных властей для профилактики коронавируса. Отсутствие прихожан, в свою очередь, серьезно отразилось на церковном бюджете, о чем не раз говорили представители патриархии.

Депутат Круглов сообщил, что в его адрес поступают многочисленные обращения жителей города - работников московских приходов - с просьбой о помощи в складывающейся сложной финансовой ситуации.

"Поскольку именно пожертвования прихожан и посетителей являются источником финансовой деятельности общин, то с финансовыми трудностями от закрытия храмов для посещения сталкиваются все те, кто свою постоянную заработную плату получает в храме: священнослужители, причетники, организационные и технические работники", - говорится в обращении, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В этой связи он просит Собянина рассмотреть возможность оказания адресной помощи работникам московских приходов из средств городского бюджета.