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Глава РПЦ велел сократить отчисления приходов в Московскую патриархию из-за эпидемии

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Патриарх Кирилл направил российским архиереям распоряжение о снижении отчислений в Московскую патриархию за 2020 год в связи с финансовыми затруднениями, которые вызвала эпидемия коронавируса.

"В документе отмечается, что в условиях переживаемой эпидемии в целях сохранения жизни и здоровья граждан во многих регионах Российской Федерации были приняты ограничительные меры, в том числе был приостановлен доступ людей в храмы и монастыри", - сообщает в четверг пресс-служба патриарха.

В связи с этим предстоятель Церкви благословил сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных монастырей (подчиняющиеся только патриарху) в Московскую патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом, что, как отмечает пресс-служба, соответствует трехмесячному сроку отчислений.

Сокращение отчислений касается всех московских приходов и тех епархий, где были введены ограничения по посещению храмов прихожанами, что привело к существенному снижению доходов и где при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета.

Срок завершения отчислений за 2020 год продлевается до 10 мая 2021 года, отмечает патриаршая пресс-служба.

РПЦ коронавирус

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