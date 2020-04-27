Запрет на посещение храмов Москвы и Подмосковья продлили на неопределенный срок

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Патриархия в очередной раз продлила запрет прихожанам на посещение храмов Москвы и Подмосковья.

Ранее сообщалось, что такой запрет из-за распространения коронавируса был установлен на Страстную седмицу и Пасху, затем его продлили еще на девять дней - до 28 апреля включительно, когда православные отмечают Радоницу - день поминовения усопших.

В понедельник на сайте Русской православной церкви было опубликовано распоряжение патриарха об ответственности духовенства за нарушение мер профилактики COVID-19. В приложении к этому документу упомянуто циркулярное письмо митрополита Дионисия, первого викария патриарха по Москве, "относительно недопуска граждан на территорию храмов и других церковных помещений с 29 апреля 2020 года до особого указания".

Службы по-прежнему будут совершаться, но за закрытыми дверями, присутствовать на них будет только духовенство, а также сотрудники храмов и волонтеры, чье участие необходимо для проведения службы, в частности для ее трансляции в интернете.

Решение продлить богослужения без прихожан было принято в соответствии с предписанием главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой.