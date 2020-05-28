График прогулок для москвичей опубликован на сайте мэрии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - График прогулок для жителей каждого дома в Москве, которые будут разрешены с 1 по 14 июня в экспериментальном режиме, размещен в четверг на официальном сайте столичной мэрии mos.ru.

На сайте размещена карта с указанием жилых домов, условно разделенных на шесть групп, чтобы все москвичи одновременно не выходили на прогулки. Получить расписание прогулок можно также введя в поисковую строку адрес конкретного дома.

Прогулки разрешены с 9:00 до 21:00. До 9:00 на улицах можно заниматься спортом, например, пробежкой, без ограничений.

Так, например, жители домов из первой группы могут гулять 1, 3, 6, 9, 11 и 14 июня. В каждой группе в течение недели предусмотрены дни для прогулок по два в будние дни и один - в выходные.

Для прогулок с 1 июня будут открыты парковые и озелененные территории. При этом с понедельника обязательное ношение масок становится и на открытых пространствах, перчатки необязательны. При этом рекомендуемый радиус для прогулок от места проживания - два километра.

Ранее первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк сообщил журналистам, что при планировании прогулок москвичи должны учитывать расписание дома по месту своей регистрации, не фактический адрес проживания.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, после эксперимента с графиком власти будут принимать решение о том, можно ли разрешить москвичам гулять без ограничений.