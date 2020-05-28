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Что произошло за день: четверг, 28 мая

Обвинение против главы Россельхознадзора и подробности о графике прогулок для москвичей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Источник сообщил об обвинениях польской компании в адрес главы Россельхознадзора. По его данным, представитель "Млековиты", производящей молочную продукцию, подал заявление в полицию, упомянув Сергея Данкверта в числе чиновников, требовавших около полумиллиона долларов за снятие запрета на поставки в Россию. В Кремле пообещали проверить информацию, в Россельхознадзоре заявили о планах подать иск в суд в связи с клеветой. Представитель "Млековиты" в беседе с Business Insider отвергла сообщения о вымогательстве.

- В России зарегистрирован еще 8 371 случай заболевания коронавирусом. Общее число случаев COVID-19 достигло 379 051. За сутки выздоровели 8 785 человек, всего вылечившихся уже 150 993. Умерли 174 пациента, всего летальных исходов уже 4 142.

- Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, прошедших тестирование. По последним данным, коэффициент распространения коронавируса в Москве снизился с 0,85 до 0,83. Между тем в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в апреле смертность от COVID-19 составляла от 1,4% до 2,8% в зависимости от системы подсчетов, и этот показатель ниже, чем, например, в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%).

- Берлин призвал европейские структуры наложить санкции на россиян за кибератаку на бундестаг. МИД Германии в четверг сообщил послу России в Берлине Сергею Нечаеву о подозрении в отношении россиян. По мнению Германии, российский гражданин Дмитрий Бадин был в составе группы хакеров, организовавших атаку в 2015 году.

- Москвичи с 1 по 14 июня смогут гулять по графику для места прописки. Как пояснил первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк, если человек прописан в Бирюлево, но живет в Медведково, для него действителен бирюлевский график. Расписание прогулок уже опубликовано на сайте mos.ru.

- В Москве задержали восьмерых журналистов, вышедших на пикет в поддержку Ильи Азара. Ппротоколы о нарушении режима самоизоляции и правил пикетирования составили, в частности, в отношении сотрудников "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева, а также главредов изданий "Медиазона" и "Такие дела" Сергея Смирнова и Анастасии Лотаревой. Журналист Азар ранее был арестован на 15 суток за пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.

- Академик РАН заявил о вреде длительного ношения масок и перчаток на улице. По мнению завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталия Зверева, перчатки портят кожу, защитные маски могут провоцировать развитие эмфиземы, а также грибковых и других заболеваний. При этом он отметил необходимость защиты в местах скопления людей.

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