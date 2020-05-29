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Столичный "индекс самоизоляции" третье утро подряд держится на отметке 2,2

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Меньшая часть жителей Москвы остается дома в рамках действующего режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, "индекс самоизоляции" в столице на 9:00 пятницы, 29 мая, составил 2,2.

Это значение ниже среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий). "На улице очень много людей", - следует из статистики.

Ранее отмечалось, что в среду и четверг, 27 и 28 мая, в это время индекс также был равен 2,2. При этом неделю назад, 22 мая, показатель в утренние часы достиг отметки 2,4.

Коронавирусные ограничения в Москве

"Индекс самоизоляции" - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина, действие различного рода ограничений, связанного с режимом повышенной готовности, самоизоляции и пропускным режимом, в Москве продлено по 31 мая.

С 12 мая в столице стало обязательным ношение масок и перчаток при нахождении в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит 4 тыс. рублей, в транспорте - 5 тыс. рублей.

С понедельника, 25 мая, в столице возобновили работу 88 многофункциональных центров государственных услуг "Мои документы" из 130, работающих в городе. Работа услуг каршеринга в Москве также возобновилась, но машину можно взять в аренду минимум на 5 дней. Кроме того, с 1 июня жителям столицы разрешат прогулки по графику.

Индекс самоизоляции Яндекс Москва Коронавирус

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