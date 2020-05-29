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Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание в первый день лета

Погода 1-2 июня будет больше соответствовать концу апреля, отметил Роман Вильфанд

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - После дождливой и ветреной пятницы в Московском регионе ожидается по-июльски теплая суббота, но затем ледяной воздух с севера вернет погоду к позднеапрельской прохладе: +10...15 днем и до +2 ночью, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу день будет июльским - температура поднимется до +24...+26 градусов, пройдут грозы летнего типа, солнце тоже будет выглядывать. Но сразу после этого потепления в регионе ожидаются серьезные изменения циркуляции", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в пятницу.

По словам метеоролога, европейская территория России окажется в зоне влияния гребня высокого давления, и по его восточной периферии начнется заток холодного арктического воздуха.

В результате в воскресенье, 31 мая, похолодает - температура упадет на десяток градусов, до +13...17, снова будет дождливо и ветрено, местами пройдут грозы. В начале недели наступление холодных воздушных масс продолжится: в понедельник, 1 июня, +10...15, во вторник и среду не более +15. Особенно холодными будут ночи: в ночь на воскресенье +10...12, в ночь на понедельник уже +5...7, а затем всего +2...7. Тем не менее, заметных осадков с 1 июня пока не ожидается, в понедельник и вторник будет достаточно солнечно.

По словам Вильфанда, такой температурный фон в Москве будет ниже на 4-6 градусов, и 1-2 июня будет больше соответствовать концу апреля - первым числам мая. "Такое холодное начало лета - не редкость. На моей памяти три раза наблюдались заморозки в начале июня", - сказал Вильфанд.

В эти минуты, между тем, в Москве и большинстве западных регионов ЦФО продолжаются ливни, местами наблюдаются грозы, сильный ветер и возможен град. По словам Вильфанда, всего за пятницу в столице может выпасть 20-30 мм осадков - до половины месячной нормы и более. Непогода связана с прохождением через ЦФО фронтальных разделов циклона, поднявшегося на север с Черного моря.

Ранее сайт "Метеоновости" отмечал, что ливни, обрушившиеся на Москву утром в пятницу, по интенсивности можно назвать тропическими. По данным метеорологов, за часа на столицу выпало местами до 40% месячной нормы осадков.

Между тем, по данным информированного источника "Интерфакса", сильные ливни не нанесли никакого ущерба инфраструктуре Москвы, объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают в штатном режиме.

Гидрометцентр Москва Роман Вильфанд

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