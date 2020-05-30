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В результате ночной непогоды в Москве повреждено почти 20 машин

В результате ночной непогоды в Москве повреждено почти 20 машин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Из-за сильных ливней и ветра в разных районах Москвы было повалено более 50 деревьев, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

МоскваОколо 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в МосквеОколо 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в МосквеЧитать подробнее

Повреждения получили почти 20 автомобилей. Никто не пострадал.

Ранее в метеобюро города агентству сообщили, что за сутки в Москве выпало 120% месячной нормы осадков (61 мм). Данные получены с базовой метеостанции города на ВДНХ.

В пятницу, 29 мая, в Москве был побит рекорд осадков за 70 лет, установленный в 2015 году.

По прогнозу синоптиков дожди, местами сильные, продлятся в столичном регионе в ближайшие дни. В субботу в Москве может выпасть до 5 мм, в ночь на воскресенье - до 20-25 мм осадков.

Ранее Росгидромет связал сильные ливни с грозами и порывами ветра в ЦФО и столичном регионе с приходом активного циклона с Черного моря.

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