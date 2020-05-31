Жители Красногорска обратились в прокуратуру после рекордных дождей и затопления

Последствия сильных дождей в Красногорске Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Подмосковная прокуратура начала проверку после общения граждан по поводу затопления нескольких населённых пунктов в городском округе Красногорск, сообщила "Интерфаксу" представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова.

Согласно поступившим жалобам, канализационными стоками затопило несколько улиц в посёлке Нахабино и микрорайоне Опалиха, сказала она.

Как сообщали "Интерфаксу" в областном МЧС, 30 мая после ливней подтоплены территории городского округа Красногорск. В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) "Лесные поляны" поселения Нахабино подтоплено 80 приусадебных участков. Дома в зону подтопления не попали, из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Также в Нахабино был подтоплен участок улицы Речная, уровень воды достиг 50 см.

В микрорайоне "Опалиха" вода залила часть дороги у железнодорожной платформы и три приусадебных участка по улице Новая Московская, уровень воды - 60 см.

В пятницу в столичном регионе был побит рекорд осадков за 70 лет, установленный в 2015 году.

Дожди в Подмосковье привели к подтоплениям на дорогах в Можайске, Лобне Подольске, Домодедове, Балашихе, Дзержинском, Щелкове, Лосино-Петровском, Пушкине, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Лобне, Химках и Мытищах. Подтопления также устраняют на Ильинском шоссе в Красногорске, на Комсомольской улице в Долгопрудном.