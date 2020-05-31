Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Женщина во время дождя на Манежной площади Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, прирост осадков в столице за ночь составил 11 мм, за последние двое суток - 72 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро в воскресенье.

"За ночь в городе выпало более 20% месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140% майской нормы влаги", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ. Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 мм.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди (до 25-35 мм), в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.