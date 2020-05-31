Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:04Заразились
на 30.05В России 396 575+8 952В мире 6 059 017+134 742

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток

Более 140% месячной нормы осадков выпало в Москве за двое суток
Женщина во время дождя на Манежной площади
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, прирост осадков в столице за ночь составил 11 мм, за последние двое суток - 72 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро в воскресенье.

"За ночь в городе выпало более 20% месячной нормы осадков, а всего ливни в Москве за двое суток принесли с собой уже более 140% майской нормы влаги", - рассказал представитель метеобюро.

Он уточнил, что данные получены с главной столичной метеостанции на ВДНХ. Месячная норма осадков для мая в Москве - 51 мм.

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди (до 25-35 мм), в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Москва

Новости по теме

Новости

Глава Мосгордумы объяснил годовой доход в два миллиарда рублей

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников заработал в 2019 году почти 2 млрд рублей

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

В результате ночной непогоды в Москве повреждено почти 20 машин

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом

Задержанных в Москве активистов отпустили из полиции

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня
Протесты в Москве

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов

17% москвичей решили не выходить на улицу в рамках "прогулочного режима"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');