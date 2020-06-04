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Московских рестораторов освободили от уплаты 22 млн рублей за аренду

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы уже отменила плату за аренду земли и помещений 37 кафе и ресторанам на 21,8 млн рублей, сообщили в городском оперативном штабе по экономическим вопросам. Речь идет об учреждениях, которые обратились к властям за поддержкой.

Экономический кризис

Им отменили плату за аренду на четыре месяца - с марта по июнь.

Всего в Москве отменить платежи за аренду городской недвижимости могут около 400 рестораторов на общую сумму 283,5 млн рублей, сказал представитель штаба.

"Предприниматели могут оформить арендные каникулы до 31 декабря 2020 года. Для этого нужно обратиться в департамент городского имущества через сервис "Электронная приемная" на портале mos.ru", - добавил он.

Москва коронавирус

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