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Владельцам коммерческих площадей в Москве, снижающим аренду, выделят 15 млрд рублей

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - На гранты для собственников коммерческой недвижимости в Москве, которые снизят арендную ставку для предпринимателей, из городского бюджета направят 13,2 млрд рублей, сообщается во вторник на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что на эту сумму собственникам компенсируют сумму налогов на имущество и земельных платежей.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, чтобы получить грант, нужно снизить арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки.

Еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тыс. налогоплательщиков, которые используют такие площади самостоятельно.

"В общей сложности поддержку получат около 6,5 тыс. налогоплательщиков на общую сумму 15,3 млрд рублей", - отметил Ефимов.

Для собственников коммерческой недвижимости, которые не сдают площади в аренду, а используют их в качестве торговых, коммерческих центров или гостиниц самостоятельно, компенсируется 50% налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы.

Кроме того, собственникам коммерческой недвижимости продлили до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за второй квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

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