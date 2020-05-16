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Пострадавшим от коронавируса владельцам помещений в Москве выплатят 15,3 млрд руб.

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Московские власти направят 15,3 млрд рублей на поддержку владельцев коммерческой недвижимости, пострадавших от кризиса.

"Москва утвердила порядок выделения грантов собственникам коммерческой недвижимости. В первую очередь деньги получат те владельцы помещений, которые сделали скидки для своих арендаторов. Поддержка охватит 6 500 предпринимателей, которые самостоятельно используют или сдают в аренду площади под торговлю, общепит, бытовые услуги или гостиницы", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в столичном оперативном штабе по экономике.

"Условия для получения гранта: в аренду под указанные виды сдается не менее 80% площади, на 50% и более снижена ставка для всех арендаторов, если площади используются под гостиницу, то она должна иметь сертификат "звездности", - сказали в штабе.

Там также отметили, что гранты компенсируют налог на имущество и земельный налог. "В ближайшее время мы объявим о начале приема заявок", - сообщили в оперштабе.

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