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Врачи некоронавирусных больниц Москвы смогут бесплатно проживать в отелях

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Возможностью временного проживания в гостиницах Москвы смогут воспользоваться не только медики коронавирусных госпиталей, но и врачи и медсестры обычных городских стационаров.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе мэра и правительства столицы, соответствующее постановление правительства Москвы во вторник подписал мэр Сергей Собянин.

"В настоящее время городские больницы возобновляют оказание плановой медицинской помощи пациентам с заболеваниями, не связанными с коронавирусной инфекцией. Однако в условиях продолжающейся пандемии требуется принимать дополнительные меры предосторожности, снижающие риск распространения внутрибольничной инфекции", - сказали в пресс-службе.

"Одной из таких мер является временное расселение медицинских работников в гостиницах, которое защищает от инфекции семьи врачей и медицинских сестер. С другой стороны, снижается вероятность занесения инфекции в стационары", - говорится в сообщении.

Программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в Москве с 12 апреля. Отели предоставляют двухразовое питание с бесконтактной доставкой до номеров, медики могут воспользоваться услугами стирки личных вещей и другими сервисами.

В гостиницах усилен санитарный режим. Предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе одноместное размещение, кварцевание, регулярная дезинфекция поверхностей в номерах и зонах общего пользования.

В середине апреля сообщалось, что в столичные отели засели более полутора тысяч медиков. В настоящее время в 44 гостиницах, участвующих в программе, организовано свыше 12,7 тыс. мест для проживания медицинских работников. При росте спроса со стороны медработников количество столичных отелей для их временного проживания может быть увеличено.

Хроника 09 января – 02 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин Коронавирус

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