IKEA 3 июня откроет три магазина в Москве

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Компания IKEA объявила, что с 3 июня откроет в Москве магазины "ИКЕА Теплый Стан" (в ТЦ "Мега"), "ИКЕА Ходынское Поле" (в ТЦ "Авиапарк") и дизайн-студия "ИКЕА Ботанический Сад". Это решение принято после соответствующего постановления мэрии и после внутренней оценки готовности магазинов обеспечить все меры безопасности.

Пока останутся закрытыми столичные магазины "ИКЕА Химки", "ИКЕА Белая Дача", дизайн-студия ИКЕА в ТРЦ "Афимолл-сити", а также магазины в других регионах. Интернет-магазин и доставка товаров с опцией бесконтактного получения продолжают работать везде.

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, компания внедрила в магазинах систему подсчета посетителей. Как только количество людей в помещениях приблизится к предельно допустимому, новых покупателей перестанут пускать внутрь и попросят подождать в очереди снаружи. В помещениях будет нанесена разметка, позволяющая людям соблюдать дистанцию в полтора метра.

Зайти в магазин можно будет только в маске и перчатках. Компания оставляет за собой право не пропускать покупателей без этих средств индивидуальной защиты.

Перед началом рабочего дня сотрудникам магазинов будут мерить температуру. Компания обещает проводить регулярную дезинфекцию всех помещений и предметов, которые трогают посетители и сотрудники, установить защитные перегородки.

Рестораны, бистро, магазины шведских продуктов, детские комнаты и игровые зоны будут закрыты.

С 1 июня в ТЦ "Мега Теплый Стан" возобновляют работу магазины непродовольственных товаров, сообщили в пресс-службе Ingka Centres в России (Ingka в России владеет магазинами IKEA и ТЦ "Мега"). Кафе и рестораны будут работать только навынос, кинотеатр, детские комнаты и площадки, салоны красоты останутся закрытыми. На случай высокой заполняемости торгового центра, препятствующей соблюдению социальной дистанции, компания предусмотрела возможность временного ограничения доступа посетителей.