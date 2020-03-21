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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Шесть новых станций московского метро откроются 27 марта

Шесть новых станций московского метро откроются 27 марта
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Четыре новые станции Некрасовской линии и две станции Большого кольца столичной подземки откроются для пассажиров в пятницу, 27 марта, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам в субботу.

Он отметил, что запуск Некрасовской ветки в полном объеме позволит включить районы юго-востока Москвы в общую систему скоростного транспорта столицы и улучшит транспортную доступность для нескольких миллионов москвичей.

По его словам, для пассажиров откроются станции "Юго- Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская", а также интегрированный с ними участок БКЛ от "Авиамоторной" до "Лефортово".

Бочкарев напомнил, что в период с 20 по 23 марта для пассажиров закрыт первый участок Некрасовской линии. Это необходимо для проведения технологических работ по подключению новых станций.

БКЛ должна стать самым длинным кольцом подземки в мире. Общая протяженность кольца с 31 станцией и тремя электродепо составит около 70 км. Полностью завершить реализацию проекта планируется до конца 2023 года.

Технический запуск второго участка Некрасовской линии состоялся в начале 2020 года. Первый участок "розовой" ветки от станции "Некрасовка" до станции "Косино" длиной 7,9 км был запущен в начале июня 2019 года.

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