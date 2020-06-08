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Съемки фильмов в Москве возобновятся до конца июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Съемки фильмов в столице могут возобновиться до конца июня, сообщила генеральный директор "Москино", ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.

"На сегодняшний день мы планируем возобновление съемок с конца июня. Во всяком случаем, мы ждем указа мэра... Мы рассчитываем, что летний период съемок в Москве не будет потерян и что в Москве съемки начнутся в ближайшее время с соблюдением требований Роспотребнадзора", - сказала Максименко, выступая на дискуссионной панели о господдержке в рамках онлайн-кинорынка российского контента Key Buyers Event Digital Edition.

В свою очередь замминистра культуры РФ Максим Ксензов сообщил, что мэр Москвы рассмотрел обращение его ведомства о возобновлении съемок в столице и дал положительный ответ.

"Насколько мы знаем, мэр пойдет навстречу нашему обращению и в ближайшее время будет объявлено о том, что в Москве возобновляется кинопроизводство. Я думаю, это, как раз, возможно, случится как новость в совсем ближайшие дни, возможно даже в дни проведения форума", - сказал он.

Он также отметил, что многие регионы рассматривают возможность возобновления съемочного процесса в июне, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Съемки фильмов в Москве были остановлены 30 марта в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавируса.

В прошлый четверг, 4 июня, стало известно, что власти Подмосковья разрешили возобновить киносъемки в регионе. Работы над фильмами и сериалами возобновляются при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований: численность съемочных групп - не более 50 человек.

В Петербурге съемки кино разрешили еще в конце мая. Управление Роспотребнадзора по северной столице дало положительное заключение на возобновление кино- и видеосъемок для групп численностью до 50 человек.

Светлана Максимченко Москино Московская кинокомиссия Москва Максим Ксензов Сергей Собянин

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